Тухель продлит контракт со сборной Англии, несмотря на интерес «МЮ» — Джейкобс

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель продлит контракт с национальной командой до 2028 года. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«Томас Тухель согласился на новый контракт и останется на посту главного тренера сборной Англии до 2028 года. Объявление может быть сделано уже сегодня. Действующий контракт Тухеля должен был истечь после чемпионата мира.

Тухель был одним из кандидатов, рассматриваемых «Манчестер Юнайтед», но главный тренер сборной Англии согласился остаться», — написал Джейкобс.

52-летний Томас Тухель возглавил сборную Англии с 1 января 2025 года. Команда стала первой в отборочной группе к чемпионату мира 2026 года, не пропустив ни одного гола.