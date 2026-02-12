Скидки
«Краснодар» договорился о трансфере защитника «Ростова»

«Краснодар» договорился о трансфере защитника «Ростова»
Защитник «Ростова» Илья Вахания перейдёт в «Краснодар». Стороны договорились о трансфере игрока ближайшим летом. Об этом сообщает интернет-портал «РБ Спорт», а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Отмечается, что финальные детали будут согласованы уже сегодня. Весеннюю часть сезона Вахания проведёт в «Ростове», а уже в летнее межсезонье присоединится к «Краснодару».

25-летний Вахания в текущем сезоне сыграл за «Ростов» 22 матча (18 в Мир Российской Премьер-Лиге, 4 — в Фонбет Кубке России). На счету защитника два гола и один результативный пас.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 3 млн.

