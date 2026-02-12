Тренер «Ливерпуля» Слот назвал отличие игры с «Сандерлендом» от других матчей

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Сандерлендом» (1:0).

«Мне совсем не показалось, что условия были тяжёлыми, потому что, думаю, мы снова сыграли очень, очень хорошо. Мы играли не против погоды, а против «Сандерленда», который до сегодняшнего вечера не проигрывал дома. Это хорошая команда, у них хороший тренер, и против них сложно играть, потому что, как мы знаем из домашнего матча, приходится противостоять многим длинным передачам и много передач в свободные зоны. Думаю, мы отлично с этим справились.

Мы очень хорошо контролировали подборы, и после них показывали очень хороший футбол. Я всё больше привыкаю к ​​тому, что мы упускаем много моментов, что и произошло сегодня вечером. Но большим исключением для нас сегодня, по сравнению со всеми другими играми против команд, вышедших в лигу, или команд, где мы были лучше, было то, что мы не пропустили со стандартных положений. Обычно мы пропускаем один гол, но сегодня мы смогли забить, и в этом для нас разница в этой игре», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».