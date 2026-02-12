Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жена Месси: мы не употребляем алкоголь и не курим, муж соблюдает диету из-за работы

Жена Месси: мы не употребляем алкоголь и не курим, муж соблюдает диету из-за работы
Комментарии

Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, рассказала об их с мужем образе жизни. По словам Рокуццо, семья Месси не пьёт и не курит, а сам футболист соблюдает диету. Лионель выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Ранее он играл за «ПСЖ» и «Барселону».

– Что насчёт питания, диеты и восстановления?
– Моему мужу приходится соблюдать диету из-за его работы. Нам нужно питаться правильно. Мы не употребляем алкоголь и не курим. Стараемся, чтобы все продукты были органическими. Всё это взаимосвязано: тренировки, питание и ментальное здоровье – это образ жизни, — приводит слова Рокуццо онлайн-издание Elle.

Материалы по теме
Жена Месси — о занятиях спортом: я боялась стать качком, но этого так и не случилось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android