Жена Месси: мы не употребляем алкоголь и не курим, муж соблюдает диету из-за работы

Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, рассказала об их с мужем образе жизни. По словам Рокуццо, семья Месси не пьёт и не курит, а сам футболист соблюдает диету. Лионель выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Ранее он играл за «ПСЖ» и «Барселону».

– Что насчёт питания, диеты и восстановления?

– Моему мужу приходится соблюдать диету из-за его работы. Нам нужно питаться правильно. Мы не употребляем алкоголь и не курим. Стараемся, чтобы все продукты были органическими. Всё это взаимосвязано: тренировки, питание и ментальное здоровье – это образ жизни, — приводит слова Рокуццо онлайн-издание Elle.