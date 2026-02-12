Арне Слот оценил реакцию «Ливерпуля» на поражение от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре команды в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Сандерлендом» (1:0) после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в прошлом туре.

«Думаю, это никого не удивит, если вы следите за этим сезоном. У нас было столько неудач, столько разочарований, столько раз мы были лучше на поле, но не получали того, чего заслуживали. Но три дня спустя игроки снова показали себя, снова вышли на поле и, как правило, сыграли очень хорошо. Не всегда это приводило к результату, но всегда к тому, что мы были лучше на поле. Как, на мой взгляд, и сегодня вечером.

После всего двух выходных выездная игра в сложных условиях, потому что шёл дождь, и поле, конечно же, было тяжёлым, обычно это может повлиять на результат, если у тебя на один день меньше на восстановление по сравнению с соперником, но сегодня я этого не увидел. Думаю, мы показали очень хорошую игру на протяжении всех 97 минут», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».