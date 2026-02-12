Правительство РФ присвоило наименование ЦСКА горе на Северном Кавказе

Правительство РФ присвоило наименование ЦСКА горе в Кабардино-Балкарской Республике. Это следует из текста распоряжение правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения парламента Кабардино-Балкарской Республики присвоить наименование «ЦСКА» безымянной горе Главного Кавказского хребта с координатами 43°18,7' северной широты, 42°31,0' восточной долготы и абсолютной высотой 3721 метр, расположенной на территории Кабардино-Балкарской Республики», — написано в распоряжении правительства.