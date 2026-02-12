Слот высказался об игре Вирца в матче «Ливерпуля» с «Сандерлендом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру полузащитника Флориана Вирца в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Сандерлендом» (1:0).

«Не в первый раз он действительно хорошо играл. Но в последнее время, когда он был в отличной форме, он также участвовал в голах и голевых передачах. Думаю, сегодня он был очень близок к тому, чтобы попасть на табло, учитывая его мастерство. Но приятно видеть, что не только он, но и другие игроки так хорошо развиваются и показывают хорошую игру.

Мы получили большое разочарование в матче с «Сити», где мы так хорошо играли во втором тайме. Мы заслуживали гораздо большего, чем получили. Ещё один пропущенный гол в дополнительное время и ещё один пенальти. Поэтому то, как мы смогли сработать сегодня, — это большой комплимент и большая заслуга игроков», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».