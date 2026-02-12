Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот высказался об игре Вирца в матче «Ливерпуля» с «Сандерлендом»

Слот высказался об игре Вирца в матче «Ливерпуля» с «Сандерлендом»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру полузащитника Флориана Вирца в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Сандерлендом» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
11 февраля 2026, среда. 23:15 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 ван Дейк – 61'    

«Не в первый раз он действительно хорошо играл. Но в последнее время, когда он был в отличной форме, он также участвовал в голах и голевых передачах. Думаю, сегодня он был очень близок к тому, чтобы попасть на табло, учитывая его мастерство. Но приятно видеть, что не только он, но и другие игроки так хорошо развиваются и показывают хорошую игру.

Мы получили большое разочарование в матче с «Сити», где мы так хорошо играли во втором тайме. Мы заслуживали гораздо большего, чем получили. Ещё один пропущенный гол в дополнительное время и ещё один пенальти. Поэтому то, как мы смогли сработать сегодня, — это большой комплимент и большая заслуга игроков», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Материалы по теме
«Ливерпуль» сделал то, что никому не удавалось в этом сезоне. Всё благодаря голу ван Дейка
«Ливерпуль» сделал то, что никому не удавалось в этом сезоне. Всё благодаря голу ван Дейка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android