Артём Ребров прокомментировал слова Александра Бубнова, назвавшего Кариоку тормозом

Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров прокомментировал слова футбольного эксперта Александра Бубнова, который назвал экс-защитника красно-белых Рафаэла Кариоку тормозом. Ранее стало известно, что Кариока завершил профессиональную карьеру футболиста. За «Спартак» бразилец выступал с 2009 по 2015 год, с перерывами на аренду в «Васко да Гама» и «Атлетико Минейро».

«В жизни Кариока очень добродушный парень, всегда вёл себя достойно. Он немножко говорил по-русски, обожал слово «дорогой». Подходил ко мне: «Ты как, дорогой?» или «Как жизнь, дорогой?» С необычным акцентом. Про мем «Кариока – дуойка!» в команде, конечно, знали. Дзюба с Макеевым постоянно его подкалывали, но всерьёз из-за двоек Бубнова никто не переживал. Александр Викторович недавно назвал Кариоку тормозом, но я не согласен. По мне, Рафа был хорошим игроком: очень цепким, буквально вгрызался в соперников.

Да и на мяче действовал уверенно, хорошо оснащён технически. Я бы сравнил Кариоку с крабиком, который зад выставлял так, что не подберёшься. Да, он не скоростной и не объёмный, но как собака и «шестёрка» – в полном порядке», — приводит слова Реброва Sports.ru.

