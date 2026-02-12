Скидки
«Торпедо» объявило о подписании Николая Ищенко

«Торпедо» объявило о подписании Николая Ищенко
Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о подписании полузащитника «Чайки» Николая Ищенко. Стороны заключили контракт аренды до конца текущего сезона. Наличие или отсутствие опции полноценного выкупа не уточняется.

Фото: ФК Торпедо

«Николай, рады приветствовать в «Торпедо»!» — написала пресс-служба автозаводского клуба.

В нынешнем сезоне 21-летний Ищенко провёл за «Чайку» 20 матчей во всех турнирах. На его счету один забитый мяч и две результативные передачи.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 21 матч. На первой строчке находится воронежский «Факел», у которого 48 очков.

