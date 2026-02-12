Игрок «Ахмата» Самородов охарактеризовал Станислава Черчесова

Форвард «Ахмата» и сборной Казахстана Максим Самородов охарактеризовал главного тренера грозненской команды Станислава Черчесова. Он выделил непоколебимую уверенность специалиста.

«Черчесов — всегда уверенный в себе», — сказал Самородов в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» ушёл на зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге, занимая восьмое место в турнирной таблице. Команда Черчесова набрала 22 очка. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар», на счету которого 40 очков после 18 игр.

Черчесов возглавил «Ахмат» в 2025 году. До этому он работал в сборной Казахстана, венгерском «Ференцвароше», сборной России, польской «Легии» и ряде российских клубов.