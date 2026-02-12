Скидки
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:15 Мск
Ван Дейк поделился впечатлениями от победы «Ливерпуля» в матче с «Сандерлендом»

Ван Дейк поделился впечатлениями от победы «Ливерпуля» в матче с «Сандерлендом»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Сандерлендом» (1:0). Ван Дейк стал автором единственного гола в матче.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
11 февраля 2026, среда. 23:15 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 ван Дейк – 61'    

«Отличная победа. Тяжёлая работа на очень интересном и сложном поле. Я доволен тремя очками. Восстановимся и снова покажем себя в выходные. Приехать сюда и сыграть так, как мы сыграли сегодня, — это заслуженные три очка. Отличная игра, так что мы примем это и двинемся дальше.

Думаю, в этом сезоне они показали, как сложно их обыграть. Нужно отдать должное, это очень трудолюбивая команда. Поддержка болельщиков создаёт здесь отличную атмосферу. Приятно приехать сюда и победить, сохранив ворота в неприкосновенности. Хороший вечер для нас», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля» со ссылкой на TNT Sports.

