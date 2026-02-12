Бекхэм высказался о Роналду на фоне слухов о возможном переходе Криштиану в «Интер Майами»

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Ранее появилась информация, что Бекхэм всерьёз рассматривает возможность приглашения Роналду в «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.

«Роналду в «Реале»? Это было невероятно. В каждой команде, за которую он играл, Криштиану оставлял после себя наследие. Сначала в сборной Португалии, потом в «Манчестер Юнайтед», «Реале», «Ювентусе», «Аль-Насре». Если сегодня оценивать его карьеру, то она получилась просто невероятной», — сказал Бекхэм в рамках подкаста экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда.