«Урал» арендовал полузащитника у «Крыльев Советов»

Полузащитник Дмитрий Иванисеня перешёл из самарских «Крыльев Советов» в екатеринбургский «Урал» на правах аренды. Об этом сообщил телеграм-канал «Урала».

«Футболист арендован у «Крыльев Советов» и будет выступать за нашу команду до конца нынешнего сезона.

Дмитрий родился 11 января 1994 года в городе Кривой Рог. Карьеру в России начал в июле 2021 года, став игроком «Крыльев Советов». До этого трансфера выступал за «Шахтёр», «Мариуполь», «Зарю» и тбилисское «Динамо». Имеет приличный опыт игры в еврокубках, где забивал португальской «Браге», побеждал английский «Лестер». В июне 2024 года полузащитник получил российское гражданство. В составе самарского клуба он провёл 66 официальных игр.

Приветствуем Дмитрия в нашем клубе. Желаем успешно провести предстоящий весенний отрезок!» — написано в сообщении клуба.