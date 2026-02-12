Скидки
«Ливерпуль» нацелился на подписание защитника «Барселоны»

«Ливерпуль» нацелился на подписание защитника «Барселоны»
Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. На подписание футболиста нацелился «Ливерпуль», сообщает Daily Mail.

Согласно сведениям источника, сумма трансфера француза может составить порядка € 80 млн.

Кунде выступает за «Барселону» с лета 2022 года — он перешёл в каталонский гранд из «Севильи». В текущем сезоне Жюль сыграл за сине-гранатовых 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт три гола и две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего французского защитника в € 65 млн.

