Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии до 2028 года

Немецкий специалист Томас Тухель продлил контракт с национальной командой Англии. Занимающий должность главного тренера «трёх львов» Тухель останется во главе английской сборной до 2028 года.

«Мы преданы своему пути. Томас Тухель будет руководить нашей командой «трёх львов» до 2028 года после подписания нового контракта», — сказано в сообщении пресс-службы сборной Англии, которое было опубликовано в социальной сети X.

52-летний Томас Тухель возглавил сборную Англии с 1 января 2025 года. Команда стала первой в отборочной группе к чемпионату мира 2026 года, не пропустив ни одного гола. Прежде немец работал с несколькими топ-клубами, включая «Челси», дортмундскую «Боруссию» и «ПСЖ».