Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии до 2028 года

Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии до 2028 года
Комментарии

Немецкий специалист Томас Тухель продлил контракт с национальной командой Англии. Занимающий должность главного тренера «трёх львов» Тухель останется во главе английской сборной до 2028 года.

«Мы преданы своему пути. Томас Тухель будет руководить нашей командой «трёх львов» до 2028 года после подписания нового контракта», — сказано в сообщении пресс-службы сборной Англии, которое было опубликовано в социальной сети X.

52-летний Томас Тухель возглавил сборную Англии с 1 января 2025 года. Команда стала первой в отборочной группе к чемпионату мира 2026 года, не пропустив ни одного гола. Прежде немец работал с несколькими топ-клубами, включая «Челси», дортмундскую «Боруссию» и «ПСЖ».

Материалы по теме
Тухель продлит контракт со сборной Англии, несмотря на интерес «МЮ» — Джейкобс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android