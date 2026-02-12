Скидки
Факел — Женис, результат контрольного матча 12 февраля 2026, счет 6:1

«Факел» разгромил «Женис» в контрольном матче
Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Факел» и казахстанский «Женис». Команды играли в Белеке (Турция). «Факел» одержал победу со счётом 6:1. Встреча прошла в закрытом режиме.

По сообщению пресс-службы «Факела», покер оформил Максим Турищев, Мераби Уридия отметился одним забитым мячом.

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 48 очков за 21 матч.

«Женис» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на шестом месте в турнирной таблице. Команда заработала 36 очков за 26 игр. Чемпионом страны стал «Кайрат», который набрал 59 очков.

