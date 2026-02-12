«Будет не менее тяжело, чем в том году». Агкацев — о борьбе «Краснодара» за чемпионство

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о борьбе южного клуба за чемпионский титул в Мир Российской Премьер-Лиге.

«По поводу чемпионской гонки скажу так — весной будет не менее тяжело, чем в прошлом сезоне. Наши конкуренты — это все команды: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив». У нас уже есть опыт, да, но и другие команды прогрессируют», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата России. «Быки» опережают ближайшего преследователя — «Зенит» — на одно очко. «Краснодар» также является действующим чемпионом РПЛ.