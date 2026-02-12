«Торпедо» объявило об отмене матча с казахстанским клубом

Московское «Торпедо» в клубных соцсетях объявило об отмене товарищеского матча с казахстанским «Женисом». Встреча сорвалась из-за плохих погодных условий в Турции, где обе команды проводят зимние сборы.

«Контрольный матч «Торпедо» — «Женис» отменён. Решение принято из‑за неблагоприятных погодных условий в Белеке. Команда проведёт тренировку в тренажёрном зале», — написала пресс-служба автозаводского клуба.

Напомним, «Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 21 матч. На первой строчке находится воронежский «Факел», у которого 48 очков.