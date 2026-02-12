Скидки
Тухель прокомментировал продление контракта со сборной Англии

Комментарии

Немецкий специалист Томас Тухель прокомментировал продление контракта с национальной командой Англии. Специалист подписал новый контракт с английской сборной до 2028 года.

«Я очень рад и горд продлить своё пребывание в сборной Англии. Ни для кого не секрет, что мне очень нравится работать в этой команде, и я с нетерпением жду возможности вывести игроков на матч чемпионата мира. Это невероятная возможность, и мы сделаем всё возможное, чтобы страна нами гордилась», — цитирует Тухеля пресс-служба сборной Англии в соцсетях.

52-летний Томас Тухель возглавил сборную Англии с 1 января 2025 года. Команда стала первой в отборочной группе к чемпионату мира 2026 года, не пропустив ни одного гола. Прежде немец работал с несколькими топ-клубами, включая «Челси», дортмундскую «Боруссию» и «ПСЖ».

