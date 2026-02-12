В СМИ появился шорт-лист «Реала» на позицию центрального полузащитника

Испанское издание Mundo Deportivo опубликовало шорт-лист мадридского «Реала», состоящий из потенциальных новичков на позицию центрального полузащитника. Так, первый приоритет «сливочных» — это хавбек «ПСЖ» и сборной Португалии Витинья.

Далее в шорт-листе «Королевского клуба» расположились Родри («Манчестер Сити»), Энцо Фернандес («Челси»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»). Менее приоритетные варианты — Адам Уортон («Кристал Пэлас») и Кес Смит («АЗ Алкмар»).

«Реал» намерен купить как минимум одного футболиста из приведённого списка ближайшим летом. Ряд нынешних полузащитников мадридцев могут покинуть команду.