Ангелос Постекоглу: «Тоттенхэм» – не топ-клуб. Я видел это

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу считает, что лондонский клуб не может претендовать на звание большого. Под руководством Постекоглу «шпоры» выиграли Лигу Европы в сезоне-2024/2025. В октябре 2025-го года Ангелос был уволен.

«Очевидно, «Тоттенхэм» построил невероятный стадион, невероятные тренировочные базы. Но если посмотреть на расходы, особенно на структуру заработной платы, то это не топ-клуб. Я видел это, потому что мы не выходили на рынок, чтобы подписать игроков.

Я пытался изменить менталитет «Тоттенхэма». Все мои разговоры о трофее во второй год работы были ради клуба. Никто внутри клуба не осмелился бы сказать такое – потому что слишком боялись. Они были близки к титулу несколько раз. И вот мы сломали это, выиграв что-то. И что они сделали? Всё разрушили и начали заново. Любопытно, чего они пытаются достичь?» — приводит слова Постекоглу ESPN.