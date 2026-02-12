Артём Ребров — о Фернандо в «Спартаке»: в Тарасовку приехал самый настоящий пончик

Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров вспомнил о совместных выступлениях за красно-белых с полузащитником Фернандо. Бразилец играл за красно-белых с 2016 по 2019 год, провёл 98 матчей и забил 12 голов.

«В Тарасовку приехал самый настоящий пончик. Ну просто кругляш! Я такого лишнего веса в «Спартаке» не припомню. Фернандо сначала отправили тренироваться на отдельное поле – набирать кондиции. Мы переглядываемся: «Да что же такое, кого опять привезли!» Он быстро сбросил три килограмма и подключился к общей группе. Как только коснулся мяча, мы просто офигели. Что он вытворял с мячом, это просто невероятно! Настоящий бразилец, мастерюга, топчик! Сделал кросс на 50 метров – точно в ножку, а мяч летел на небольшой высоте. Смотреть было просто наслаждение.

Фернандо любил побить пенальти после тренировки. Говорил: «Тёма, прыгай в правый угол, я туда бить буду». Я срываюсь сильно заранее, а мяч залетает настолько в притирку со штангой, что достать его не получается. В общем, Федя феноменально точно бил по воротам. Я пытался понять, как ему это удаётся. Думаю, физиологически стопа устроена так, что получается такой резаный удар. С Фернандо на поле всегда есть надежда, что он на последней минуте завалит штрафной», — приводит слова Реброва Sports.ru.