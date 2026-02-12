Экс-глава «Локомотива», признавшийся в заказном убийстве, выступил с заявлением в суде

Бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов выступил с заявлением в суде. Ранее он признал вину по делу о подстрекательстве к убийству. Его обвиняют в организации заказного убийства директора юридической фирмы «Инюрконсалт», советника министра путей сообщения РФ Александра Фоминова в 2002 году.

Адвокаты приобщили к делу телеграмму Липатова супруге и дочери Фоминова: «Искренне прошу прощения за то, что совершил против вашего мужа и отца, сожалею и соболезную. Нет времени и дня, чтобы я не раскаивался. Более 20 лет тяжесть поступка давила на меня каждый день. Но я боялся. Понимаю, что вы меня не простите, так как это не вернёт вашего мужа и отца. Простите, хотя это слово неподходящее в данный момент».

В суде Липатов заявил, что ему было очень сложно признаться в содеянном.

«Почему это заявление сделано только сейчас? Тяжело это. Я много размышлял. К концу судебного слушания понимал, что заканчивается определённый период моей жизни. Понимание этого пришло только сейчас. Это формальная вещь. Я понимаю, что совершил непоправимое, совершил ужасную вещь. Посчитал, что это последняя точка моего понимания предыдущего периода жизни. Я снял с себя окончательно боль. Я постарался извиниться перед людьми, перед которыми совершил тяжкое преступление. Я продолжаю принимать антидепрессанты. Но я все чётко понимаю. Я принёс супруге и дочери искренние извинения за содеянное, — приводит слова Липатова «Матч ТВ».