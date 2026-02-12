Тюкавин показал, как играл в падел с Овечкиным

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поиграл в падел с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в ОАЭ. Об этом Тюкавин рассказал в телеграм-канале.

«Падел с легендой. Рад встрече, Ови», — написал Тюкавин.

Ранее сообщалось, что 40-летний Александр Овечкин во время паузы в Национальной хоккейной лиге на Олимпиаду-2026 отправился на отдых в Дубай. Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведёт с «Филадельфией Флайерз» 26 февраля.

23-летний Константин Тюкавин находится в ОАЭ на зимних тренировочных сборах с «Динамо». Бело-голубые возобновят сезон чемпионата России матчем с самарскими «Крыльями Советов» 1 марта.