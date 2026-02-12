Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тюкавин показал, как играл в падел с Овечкиным

Тюкавин показал, как играл в падел с Овечкиным
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поиграл в падел с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в ОАЭ. Об этом Тюкавин рассказал в телеграм-канале.

«Падел с легендой. Рад встрече, Ови», — написал Тюкавин.

Ранее сообщалось, что 40-летний Александр Овечкин во время паузы в Национальной хоккейной лиге на Олимпиаду-2026 отправился на отдых в Дубай. Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведёт с «Филадельфией Флайерз» 26 февраля.

23-летний Константин Тюкавин находится в ОАЭ на зимних тренировочных сборах с «Динамо». Бело-голубые возобновят сезон чемпионата России матчем с самарскими «Крыльями Советов» 1 марта.

Материалы по теме
Фото
Александру Овечкину шеф-повар в Дубае подарил необычный торт с посланием
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android