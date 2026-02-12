Стал известен состав сборной мира на Кубке Легенд — 2026

Объявлен состав сборной мира на Кубке легенд 2026 года. В него вошли известные экс-футболисты из разных стран.

Вратарь: Элтон (Бразилия).

Защитники: Фернанду Мейра (Португалия), Бруно Алвеш (Португалия).

Полузащитники: Камель Мерием (Франция), Педру Мендеш (Португалия), Александр Глеб (Беларусь).

Нападающие: Кевин Кураньи (Германия), Хасан Кабзе (Турция), Флоран Синама-Понголь (Франция), Валери Божинов (Болгария).

Стоит отметить, что голкипер Элтон, победитель Лиги Европы — 2011 с «Порту», впервые выступит на Кубке Легенд.

Очередной розыгрыш Кубка Легенд пройдёт с 20 по 22 февраля 2026 года. Это 18-й розыгрыш соревнования. В 2026 году турнир пройдёт в клубном формате: «Кубок Легенд» разыграют сборная мира и команды легенд московских клубов, таких как «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА, а также «Зенит» (г. Санкт-Петербург), с участием иностранных звёзд, которые выступали за эти команды. Вход на турнир будет осуществляться без Fan ID.