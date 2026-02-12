«Даже я поверил!» Черчесов опроверг информацию о приглашении Джикии в «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черечсов отреагировал на слухи о возможном переходе в грозненскую команду экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии. Сейчас игрок защищает цвета турецкого «Антальяспора».

«Вчера прочитал, якобы я настаиваю на приглашении Джикии в «Ахмат». Георгий — хороший парень и великолепный футболист, был у меня в команде, но сейчас он прекрасно чувствует себя в Турции, и разговора на эту тему вообще не было.

Но расписали так достоверно, что уже и сам поверил (улыбается). Поэтому сразу отвечу: таких планов у нас не было. Георгий заезжал к нам в гости в Белек, мы общались. Но я со многими разговариваю — не все же в команду попадают», — сказал Черчесов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.