Главная Футбол Новости

Ребров — о Луисе Адриано: адаптировался в «Спартаке» сразу, потому что знал русский

Ребров — о Луисе Адриано: адаптировался в «Спартаке» сразу, потому что знал русский
Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров вспомнил о совместных выступлениях за красно-белых с нападающим Луисом Адриано. Бразилец играл за красно-белых с 2016 по 2019 год, провёл 79 матчей и забил 25 голов.

«Адаптировался легко и быстро, потому что раньше играл за «Шахтёр» и отлично говорил по-русски. По футболу говорить нечего: это один из самых сильных нападающих, с которыми сталкивался в карьере. До сих пор помню, как невозможно было справиться с ним при выходах один на один. Просто укладывал мяч в угол обводящим ударом и никогда не промахивался. Адрик – как раз карнавальный бразилец, который любил погулять. В зале я его вообще не видел, но ему и не требовалось.

Пусть тренируются те, кто не умеет играть. Ребят его легкомысленность не задевала: да, сегодня на тренировке Адрик где-то не добежит, но в игре обязательно решит в нужный момент. Топовый футболист. Ценю, что играли в одной команде», — приводит слова Реброва Sports.ru.

