Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джеррард назвал футболиста «Ливерпуля», с которым хотел бы сыграть

Джеррард назвал футболиста «Ливерпуля», с которым хотел бы сыграть
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что с удовольствием бы сыграл с атакующим хавбеком «красных» Флорианом Вирцем. Немецкий игрок присоединился к мерсисайдцам минувшим летом из «Байера», став самым дорогим приобретением в истории английского клуба.

«Когда я размышляю о том или ином футболисте, я всегда думаю: «А хотел бы я сыграть с ним?» С Флорианом Вирцем я бы сыграл с большим удовольствием», — приводит слова Джеррарда The Touchline в социальной сети X.

Стивен Джеррард завершил профессиональную карьеру в 2014 году. С 2017-го английский специалист работает тренером. Последним клубом, в котором трудился Джеррард, остаётся саудовский «Аль-Иттифак».

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Слот назвал отличие игры с «Сандерлендом» от других матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android