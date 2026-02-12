Джеррард назвал футболиста «Ливерпуля», с которым хотел бы сыграть

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что с удовольствием бы сыграл с атакующим хавбеком «красных» Флорианом Вирцем. Немецкий игрок присоединился к мерсисайдцам минувшим летом из «Байера», став самым дорогим приобретением в истории английского клуба.

«Когда я размышляю о том или ином футболисте, я всегда думаю: «А хотел бы я сыграть с ним?» С Флорианом Вирцем я бы сыграл с большим удовольствием», — приводит слова Джеррарда The Touchline в социальной сети X.

Стивен Джеррард завершил профессиональную карьеру в 2014 году. С 2017-го английский специалист работает тренером. Последним клубом, в котором трудился Джеррард, остаётся саудовский «Аль-Иттифак».