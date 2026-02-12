«Сочи» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на контрольный матч

Сегодня, 12 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся «Сочи» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени. Матч пройдёт в закрытом режиме в формате из двух таймов по 60 минут.

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Дёгтев, Макарчук, Стоич, Марсело, Волков, Начо, Васильев, Камано, Зиньковский, Игнатов, Фёдоров.

«Динамо»: Карабашев, Шумахов, Аларкон, Джапо, Аззи, Мубарик, Глушков, Сундуков, Ражаб, Мрезиг, Агаларов.

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков за 18 матчей. «Динамо» располагается на 13-й строчке, заработав 15 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков.