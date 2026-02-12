«Сочи» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на контрольный матч
Поделиться
Сегодня, 12 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся «Сочи» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени. Матч пройдёт в закрытом режиме в формате из двух таймов по 60 минут.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 февраля 2026, четверг. 16:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Не начался
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовые составы команд:
«Сочи»: Дёгтев, Макарчук, Стоич, Марсело, Волков, Начо, Васильев, Камано, Зиньковский, Игнатов, Фёдоров.
«Динамо»: Карабашев, Шумахов, Аларкон, Джапо, Аззи, Мубарик, Глушков, Сундуков, Ражаб, Мрезиг, Агаларов.
«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков за 18 матчей. «Динамо» располагается на 13-й строчке, заработав 15 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков.
Комментарии
- 12 февраля 2026
-
16:00
-
15:56
-
15:42
-
15:42
-
15:34
-
15:20
-
15:17
-
15:16
-
14:58
-
14:53
-
14:53
-
14:49
-
14:47
-
14:45
-
14:36
-
14:22
-
13:58
-
13:56
-
13:44
-
13:39
-
13:30
-
13:28
-
13:22
-
13:18
-
13:06
-
13:04
-
12:59
-
12:52
-
12:45
-
12:32
-
12:25
-
12:23
-
12:14
-
11:54
-
11:53