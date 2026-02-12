Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» объявил о трансфере защитника из «Ахмата»

«Факел» объявил о трансфере защитника из «Ахмата»
Комментарии

Пресс-служба воронежского «Факела» объявила о переходе крайнего защитника Дарко Тодоровича из грозненского «Ахмата». Футболист заключил с «Факелом» долгосрочный контракт.

«Факел» подписал долгосрочный контракт с Дарко Тодоровичем. 28-летний крайний защитник присоединился к команде на сборе в Белеке. На протяжении четырёх с половиной сезонов Тодорович выступал за «Ахмат», за который провёл 114 официальных матчей, из которых 92 – в Премьер-Лиге.

До переезда в Россию играл за боснийскую «Слободу», австрийский «Ред Булл Зальцбург», немецкий «Хольштайн» и хорватский «Хайдук». Добро пожаловать в «Факел», Дарко!» — сказано в сообщении пресс-службы «Факела», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Материалы по теме
«Ахмат» одержал победу над «Барсом» из Кыргызстана в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android