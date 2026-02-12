Скидки
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:15 Мск
Александр Бубнов рассказал, какая команда на Зимнем Кубке РПЛ ему понравилась

Александр Бубнов рассказал, какая команда на Зимнем Кубке РПЛ ему понравилась
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, какая команда из числа участников Winline Зимнего Кубка РПЛ-2026 ему понравилась больше всего. Победителем турнира стал ЦСКА, играли также «Зенит», «Краснодар» и московское «Динамо».

«На мой взгляд, я считаю, что «Краснодар» находится в самом оптимальном состоянии. Но ЦСКА лучшие всех выглядел и не случайно первое место занял», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». На втором месте находится «зенит», тройку лидеров замыкает «Локомотив».

Комментарии
