Александр Бубнов рассказал, какая команда на Зимнем Кубке РПЛ ему понравилась

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, какая команда из числа участников Winline Зимнего Кубка РПЛ-2026 ему понравилась больше всего. Победителем турнира стал ЦСКА, играли также «Зенит», «Краснодар» и московское «Динамо».

«На мой взгляд, я считаю, что «Краснодар» находится в самом оптимальном состоянии. Но ЦСКА лучшие всех выглядел и не случайно первое место занял», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». На втором месте находится «зенит», тройку лидеров замыкает «Локомотив».