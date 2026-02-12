«Локомотив» объявил об уходе центрального защитника

Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе защитника Ивана Кузьмичёва. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Ранее этой зимой футболист вернулся в стан железнодорожников из аренды в «Родине».

«Футбольный клуб «Локомотив» и 25-летний центральный защитник Иван Кузьмичёв договорились о досрочном расторжении трудового договора по соглашению сторон. В стан железнодорожников защитник перешёл в сентябре 2022 года, сыграл за основную команду нашего клуба 25 матчей. В 2024 году Кузьмичёв на правах аренды перешел в «Торпедо», а в 2025 году — в «Родину».

Благодарим Ивана за период, проведённый в «Локомотиве», и желаем удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «Локомотива».

В текущем сезоне Лиги Pari 25-летний Иван Кузьмичёв провёл восемь матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.