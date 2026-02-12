Скидки
Главная Футбол Новости

«Локомотив» объявил об уходе центрального защитника

«Локомотив» объявил об уходе центрального защитника
Комментарии

Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе защитника Ивана Кузьмичёва. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Ранее этой зимой футболист вернулся в стан железнодорожников из аренды в «Родине».

«Футбольный клуб «Локомотив» и 25-летний центральный защитник Иван Кузьмичёв договорились о досрочном расторжении трудового договора по соглашению сторон. В стан железнодорожников защитник перешёл в сентябре 2022 года, сыграл за основную команду нашего клуба 25 матчей. В 2024 году Кузьмичёв на правах аренды перешел в «Торпедо», а в 2025 году — в «Родину».

Благодарим Ивана за период, проведённый в «Локомотиве», и желаем удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «Локомотива».

В текущем сезоне Лиги Pari 25-летний Иван Кузьмичёв провёл восемь матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.

