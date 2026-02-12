Защитник «Зенита» Дркушич назвал главных конкурентов в борьбе за чемпионство в РПЛ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич высказался о борьбе за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Весной будет очень трудная борьба за чемпионство. Все знают, что «Краснодар» — очень сильная команда. Но и не только они, есть ещё «Локомотив» и ЦСКА. Думаю, эти три клуба — наши главные конкуренты за чемпионство. Будет очень тяжело, но «Зенит» должен стремиться побеждать в каждой игре», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков. Московские «Локомотив» (37) и ЦСКА (36) занимают третье и четвёртое место соответственно.