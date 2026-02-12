«В «Спартаке» быстрее футболиста при мне не было». Артём Ребров — об Айртоне

Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров вспомнил о совместных выступлениях за красно-белых с защитником Айртоном. Бразилец играл за красно-белых с 2019 по 2022 год, провёл 108 матчей и забил четыре гола.

«Думаю, в «Спартаке» быстрее футболиста при мне не было. Правда, при этом Айртон был очень прямолинейным. Ему очень много помогал Андрей Ещенко – и когда играл, и когда был в штабе. Смешно подсказывал на своём картавом языке: «Тут делай то, тут работай так!» И добавлял: «Слушай меня, в Европу уедешь!» Я не знаю, хотел ли Айртон в Европу, но бразильцы в большинстве иначе мыслят – денежный фактор для них часто важнее.

Думаю, если бы предложили хороший контракт в Европе, Айртон туда бы поехал. Получил хорошие условия в Бразилии – вот он сейчас и там», — приводит слова Реброва Sports.ru.