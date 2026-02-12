Скидки
Ребров — о Виллиане Жозе в «Спартаке»: шутки про толстого Вилли точно сказались негативно

Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров высказался о бывшем нападающем красно-белых Виллиане Жозе. Бразилец играл за «Спартак» с 2024 по 2025 год, провёл 13 матчей и забил один гол.

«Немного грустно, что его карьера в «Спартаке» получилась такой. Пример того, какое дурное влияние может оказывать внешняя среда. Если Фернандо действительно приехал пончиком, то истории про лишний вес Виллиана Жозе преувеличены и раздуты. Посмотрите на него в Испании – большой крупный нападающий, огромный танк. Он никогда не был худым, это его рабочий вес. Он приехал ровно с теми же килограммами, с которыми играл последние десять лет.

Возможно, снижение веса даже пошло бы во вред и повысило риск травмы. В общем, вся эта аура, шутки про толстого Вилли точно сказались негативно. И до него долетало, и до команды, и на тренера тоже влияло. Якобы игрок толстый и неготовый. В итоге Виллиан Жозе какое-то время тренировался отдельно, а потом шансов толком не получил», — приводит слова Реброва Sports.ru.

