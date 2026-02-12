Чеферин объявил позицию УЕФА на фоне разговоров о возможном возвращении России в турниры

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин объявил позицию организации на фоне разговоров о возможном возвращении России в международные турниры. По его словам, позиция УЕФА не изменилась — Россия должна быть отстранена (именно такого мнения придерживались в УЕФА ранее).

«Позиция УЕФА ясна, она не поменялась, но мы следим за ситуацией. Посмотрим, что будет в будущем. Я не могу комментировать, что говорит ФИФА и правительства государств», — сказал Чеферин на пресс-конференции, его слова цитирует «РИА Новости Спорт».

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что запрет на участие россиян в турнирах ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.