Томаса Парти обвиняют в семи эпизодах изнасилования четырёх разных женщин — источник

Комментарии

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и мадридского «Атлетико» Томас Парти, ныне выступающий за «Вильярреал», по-прежнему находится в эпицентре скандала с изнасилованиями. Ранее его обвиняли в пяти эпизодах. Однако, по свежим данным Daily Mail, футболисту сборной Ганы предъявили новые обвинения. Теперь его обвиняют в семи изнасилованиях четырёх разных женщин.

Футболист по-прежнему свою вину не признаёт. Он был отпущен из полиции под залог.

Ранее Королевская прокурорская служба (CPS) предъявила Парти обвинения в пяти эпизодах изнасилования. Указанные обвинения касались трёх разных женщин, которые заявляли о произошедшем в период с 2021 по 2022 год.

В начале августа отмечалось, что экс-игрок «канониров» отрицал все выдвинутые против него обвинения. Адвокат Парти сообщал, что Томас сотрудничал с полицией на протяжении всего трёхлетнего расследования дела.

