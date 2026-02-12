«Катастрофический минус». Владислав Радимов обозначил плохое качество Александра Соболева

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов оценил игру нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в матчах Winline Зимнего Кубка РПЛ. Радимов отметил, что минусом в игре Соболева является тот факт, что он не забивает.

— Соболев на самом деле проводит очень неплохие матчи, и в моём понимании он прибавил. Но он не забивает — и это катастрофический минус, с двух метров не докатиться до ворот… При этом проделывает большой объём работы и в обойме будет точно. Но нападающему нужны голы.

— За своё пиво не переживаете?

— Давно уже не переживаю! Понятно, что 20 к концу сезона он не забьёт, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев провёл 23 матча на клубном уровне, забил пять голов и сделал две результативные передачи.