«Пари НН» объявил о трансфере полузащитника из «Краснодара»

«Пари Нижний Новгород» объявил о трансфере атакующего полузащитника «Краснодара» Артёма Сидоренко. Стороны уже подписали контракт, детали сделки не разглашаются.

Фото: ФК «Пари НН»

«Мы приветствуем Артёма в составе «Пари НН»! Желаем полузащитнику успехов, яркой игры и как можно больше побед вместе с нашей командой. Добро пожаловать в Нижний Новгород!» — написала пресс-служба нижегородцев.

19-летний футболист прошёл через молодёжные команды «Краснодара». Он дважды становился чемпионом России на юношеском уровне, а также был бронзовым призёром Молодёжной футбольной лиги.

В общей сложности за команды структуры «Краснодара» полузащитник провёл 70 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 39 результативных передач. При этом за основную команду «быков» он так и не дебютировал.