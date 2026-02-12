Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» объявил о трансфере полузащитника из «Краснодара»

«Пари НН» объявил о трансфере полузащитника из «Краснодара»
Комментарии

«Пари Нижний Новгород» объявил о трансфере атакующего полузащитника «Краснодара» Артёма Сидоренко. Стороны уже подписали контракт, детали сделки не разглашаются.

Фото: ФК «Пари НН»

«Мы приветствуем Артёма в составе «Пари НН»! Желаем полузащитнику успехов, яркой игры и как можно больше побед вместе с нашей командой. Добро пожаловать в Нижний Новгород!» — написала пресс-служба нижегородцев.

19-летний футболист прошёл через молодёжные команды «Краснодара». Он дважды становился чемпионом России на юношеском уровне, а также был бронзовым призёром Молодёжной футбольной лиги.

В общей сложности за команды структуры «Краснодара» полузащитник провёл 70 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 39 результативных передач. При этом за основную команду «быков» он так и не дебютировал.

Материалы по теме
В «Пари НН» прокомментировали трансфер Боселли в «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android