«Всегда светился, весь из себя модный». Артём Ребров — об Ари в «Спартаке»

Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров высказался о бывшем нападающем красно-белых Ари. Бразилец с российским паспортом играл за «Спартак» с 2010 по 2013 год, провёл 110 матчей и забил 29 голов.

«Мы долго жили в одном номере. Он яркий, всегда светился, весь из себя модный. А ещё – хитрый и умный футболист. Ягодицы у него огромные – это и от природы, и от большой работы в зале. В плане работы с железом Ари огромный профессионал, каких в то время было мало.

Думаю, дело в том, что он приехал из Голландии, а в Европе тренировкам в зале всегда уделяли много внимания. И Ари, в отличие от Веллитона с Кариокой, часто проводил время в качалке. Потому и был таким мощным», — приводит слова Реброва Sports.ru.