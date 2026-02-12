Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всегда светился, весь из себя модный». Артём Ребров — об Ари в «Спартаке»

«Всегда светился, весь из себя модный». Артём Ребров — об Ари в «Спартаке»
Комментарии

Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров высказался о бывшем нападающем красно-белых Ари. Бразилец с российским паспортом играл за «Спартак» с 2010 по 2013 год, провёл 110 матчей и забил 29 голов.

«Мы долго жили в одном номере. Он яркий, всегда светился, весь из себя модный. А ещё – хитрый и умный футболист. Ягодицы у него огромные – это и от природы, и от большой работы в зале. В плане работы с железом Ари огромный профессионал, каких в то время было мало.

Думаю, дело в том, что он приехал из Голландии, а в Европе тренировкам в зале всегда уделяли много внимания. И Ари, в отличие от Веллитона с Кариокой, часто проводил время в качалке. Потому и был таким мощным», — приводит слова Реброва Sports.ru.

Материалы по теме
Артём Ребров прокомментировал слова Александра Бубнова, назвавшего Кариоку тормозом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android