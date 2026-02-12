Бубнов вспомнил историю про Лобановского, обсуждая Вендела

Футбольный эксперт Александр Бубнов вспомнил историю о бывшем главном тренере киевского «Динамо» Валерии Лобановском, обсуждая полузащитника «Зенита» Вендела. Напомним, бразилец в очередной раз опоздал на сборы сине-бело-голубых. В матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА хавбек забил гол.

— Он систематически опаздывает на сборы, спокойно кайфует у себя на пляжах в Бразилии, приезжает, и лучший всё равно! Ну как это работает?

— Как это работает? Опять пример тебе. Из моей футбольной практики. Играет киевское «Динамо» со «Спартаком». И проигрывает. 3:0 или 4:0. Причём в Киеве. Разбор игры идёт. Лобановский Бесонову говорит: «Вова, в чём дело? Я тебя не узнаю. Ты ж всегда в порядке был. Здесь что? Ты чего, нарушал?» А он же знает, что они поддавали и всё такое. Тот встаёт и говорит: «Валерий Васильевич, я вам клянусь, мы все режимили. Специально к „Спартаку“ готовились. Я бросил курить. Не курил до игры со „Спартаком“. Лобановский такой: «Да? Вова, срочно начать курить!» — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».