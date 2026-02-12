Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов вспомнил историю про Лобановского, обсуждая Вендела

Бубнов вспомнил историю про Лобановского, обсуждая Вендела
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов вспомнил историю о бывшем главном тренере киевского «Динамо» Валерии Лобановском, обсуждая полузащитника «Зенита» Вендела. Напомним, бразилец в очередной раз опоздал на сборы сине-бело-голубых. В матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА хавбек забил гол.

— Он систематически опаздывает на сборы, спокойно кайфует у себя на пляжах в Бразилии, приезжает, и лучший всё равно! Ну как это работает?
— Как это работает? Опять пример тебе. Из моей футбольной практики. Играет киевское «Динамо» со «Спартаком». И проигрывает. 3:0 или 4:0. Причём в Киеве. Разбор игры идёт. Лобановский Бесонову говорит: «Вова, в чём дело? Я тебя не узнаю. Ты ж всегда в порядке был. Здесь что? Ты чего, нарушал?» А он же знает, что они поддавали и всё такое. Тот встаёт и говорит: «Валерий Васильевич, я вам клянусь, мы все режимили. Специально к „Спартаку“ готовились. Я бросил курить. Не курил до игры со „Спартаком“. Лобановский такой: «Да? Вова, срочно начать курить!» — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Артём Ребров прокомментировал слова Александра Бубнова, назвавшего Кариоку тормозом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android