Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» ведёт переговоры о подписании защитника «Манчестер Сити» — Caught Offside

«Бавария» ведёт переговоры о подписании защитника «Манчестер Сити» — Caught Offside
Комментарии

«Бавария» начала предварительные переговоры о подписании центрального защитника Джона Стоунза, чей контракт с «Манчестер Сити» заканчивается грядущим летом. Маловероятно, что «горожане» пролонгируют трудовое соглашение с 31-летним футболистом. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, ключевую роль в этой сделке может сыграть главный тренер мюнхенского клуба Венсан Компани, ранее являвшийся капитаном «Манчестер Сити», а также соотечественник Стоунза Гарри Кейн. Кроме того, известно, что Стоунз контактировал с мадридским «Атлетико» и «Миланом».

В нынешнем сезоне Стоунз принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
«Мы очень уверены в своих силах». Киммих — о выходе «Баварии» в полуфинал Кубка Германии

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android