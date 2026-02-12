Тренер Гюлера рассказал о травле игрока в мадридском «Реале»

Тренер Серхат Пекмежчи, работавший с полузащитником Ардой Гюлером в «Фенербахче», рассказал о проблемах игрока в мадридском «Реале».

«Несмотря на то что мадридский «Реал» — мегаклуб, Арда Гюлер страдает от травли. Он не жаловался мне, но я знал, что подобное может произойти. Я сказал ему набраться терпения… Травля исходила от других игроков. Там есть группа, которая не смогла принять Арду; к сожалению, это игроки с очень большим самомнением… Арда очень терпелив и спокоен, но даже он начал срываться», — приводит слова Пекмежчи Marca.

В нынешнем сезоне Гюлер провёл за «Реал» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал 12 результативных передач.