Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:15 Мск
Mundo Deportivo назвал пять клубов, которые сделали Левандовскому предложение о трансфере

Mundo Deportivo назвал пять клубов, которые сделали Левандовскому предложение о трансфере
«Милан», мадридский «Атлетико», «Фенербахче», американский «Чикаго Файр» и неназванный клуб саудовской Про-Лиги сделали предложение нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому. Польский форвард не собирается принимать решение о своём будущем до конца сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, нападающий, чей контракт истекает летом 2026 года, ожидает действий от каталонского клуба и, вероятно, готов продлить соглашение с сине-гранатовыми.

Роберт Левандовски перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в 2022 году. С того момента форвард в составе каталонской команды дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды выиграл Суперкубок Испании и один раз Кубок страны. В нынешнем сезоне поляк провёл 29 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов во всех турнирах.

