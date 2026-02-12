Мбаппе рискует пропустить матч с «Реалом Сосьедад» в субботу — AS

Нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе беспокоят боли в лодыжке. Французский футболист не тренировался в общей группе, а его участие в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад», который состоится в субботу, 14 февраля, находится под вопросом. Об этом сообщает AS.

Матч между «Реалом» и «Реалом Сосьедад» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 38 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

