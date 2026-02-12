Луис Энрике высказался о трудностях адаптации в «ПСЖ» Ильи Забарного

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о трудностях адаптации в клубе защитника Ильи Забарного.

«Мы очень тщательно подходим к выбору игроков, которых подписываем; каждому игроку требуется свой период для адаптации. Я не беспокоюсь о состоянии футболистов, которых мы приобрели летом. Обычно им даётся достаточное количество игрового времени, но сейчас у нас меньше матчей, так как мы проиграли в Кубке Франции. Игроки должны быть готовы играть в любой момент. Я уверен, что у Забарного и у других, кто играет меньше, будет игровое время», — приводит слова Энрике RMC Sport.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.