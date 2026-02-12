ЦСКА объявил о переходе Козлова из «Краснодара»

ЦСКА в телеграм-канале объявил о переходе полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара». Контракт футболиста рассчитан до июня 2029 года с опцией продления ещё на сезон.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма трансфера Козлова из «Краснодара» в ЦСКА составит около € 1 млн.

Козлов выступал за «Краснодар» с 2024-го. Ранее он играл за «Балтику». В нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Козлов провёл 10 матчей. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету восемь матчей, пять забитых мячей и четыре голевые передачи в Фонбет Кубке России.

