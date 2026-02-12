«Иди съешь банан». Балотелли подвергся расистским оскорблениям во время игры за новый клуб

Итальянский форвард Марио Балотелли, выступающий за дубайский «Аль-Иттифак», рассказал, что столкнулся с расистскими оскорблениями во время матча своей команды с «Дубай Сити».

«Во время матча я несколько раз подвергся расистским оскорблениям. Мне неоднократно говорили: «Иди съешь банан». Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе. Такое поведение нельзя нормализовать, оправдывать или игнорировать. Я говорю об этом, чтобы привлечь внимание к проблеме не только ради себя, но и ради каждого игрока, который сталкивался с подобным. Довольно», — написал Балотелли на своей странице в социальной сети.

Нападающий заключил контракт с «Аль-Иттифаком» сроком на два с половиной года 11 января. Форвард известен по выступлениям за миланский «Интер», «Манчестер Сити», «Милан» и «Ливерпуль».