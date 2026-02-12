Скидки
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Кривцов — об уходе Козлова в ЦСКА: грустно, мы были как одно целое

Игрок «Краснодара» Кривцов — об уходе Козлова в ЦСКА: грустно, мы были как одно целое
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о трансфере одноклубника Данилы Козлова в московский ЦСКА.

«От новости об уходе Дани Козлова в ЦСКА грустно. Но в тот же момент я понимаю, что он хочет играть. И грустно, и очень сильно радостно за него. Мы в в команде с ним были близки на сто процентов, всегда вместе ходили — как одно целое», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Козлов выступал за «Краснодар» с 2024-го. Ранее он играл за «Балтику». В прессе появлялась информация, что армейцы заплатят около € 1 млн за 21-летнего футболиста.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 21-летний Данила Козлов провёл 10 матчей. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету восемь матчей, пять забитых мячей и четыре голевые передачи в Фонбет Кубке России.

Комментарии
