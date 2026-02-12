Скидки
Футбол Новости

ЦСКА представил Козлова роликом с подарками от «Зенита», «Локо» и неизвестной команды

ЦСКА представил Козлова роликом с подарками от «Зенита», «Локо» и неизвестной команды
Комментарии

Пресс-служба ЦСКА в социальных сетях опубликовала видео, посвящённое переходу полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В ролике главный тренер красно-синих Фабио Челестини проматывает подарочные коробки с эмблемами клубов, из которых нынешней зимой в стан армейцев перешли футболисты. В частности, представлены подарки с эмблемами «Урала» (Максим Воронов), «Зенита» (Лусиано Гонду), «Локомотива» (Дмитрий Баринов), а также «Краснодара». После этого следует нарезка ярких моментов с участием Козлова.

В конце видео представлен подарок от неизвестной команды с зелёной лентой. Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к подписанию защитника «Спортинга» Матеуса Рейса.

